Britse oud-premier Tony Blair bezig met politieke comeback: ‘Je blijft luisteren als hij spreekt’

Tony Blair, de voormalige Britse premier, is bezig met een politieke comeback. Hij is in de armen gesloten door Keir Starmer, partijleider van Labour. ,,Blair is omstreden, maar er zijn weinig politici met zoveel goede ideeën én charme als hij’’, zegt politicoloog Lennard van Otterloo.

In ons collectieve geheugen is de inmiddels 70-jarige Tony Blair vooral blijven hangen als de man die het rampzalige besluit nam mee te doen aan de invasie van Irak in 2003. Het bleek de voedingsbodem te zijn voor de opkomst van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). ‘Irak’ kleeft nog steeds aan hem, maar zestien jaar na zijn premierschap (1997-2007) zien veel Britten in dat Blair ook veel goeds voor elkaar kreeg, zoals het investeren in zorg, onderwijs en zijn bijdrage aan het vredesakkoord in Noord-Ierland.

Britse media weten het dan ook zeker: de oud-premier is er duidelijk op gebrand zichzelf weer als een grote speler in de Britse politiek te laten gelden. De man die tien jaar lang Labour en het land leidde, krijgt inmiddels alle ruimte van zijn partij om zich met politiek beleid te bemoeien. Blair staat bij partijbijeenkomsten samen op het podium met voorman Starmer; een teken van ultieme verbroedering. Waarom heeft Labour hem nodig?

Tories zijn uitgespeeld

Politicoloog, ondernemer en VK-kenner Lennard van Otterloo geeft aan dat het niet de bedoeling is dat Blair terugkeert als politiek leider of zelfs als premier. ,,Nee, dat is Starmer. De kans is zeer groot dat Labour volgend jaar de parlementsverkiezingen wint. De Tories (Conservatieven, red.) zijn te lang aan de macht en hebben het land in een grote economische crisis gestort. Ze zijn ook heel passief, wetend dat ze straks voorlopig zijn uitgespeeld.

,,Starmer heeft juist ideeën nodig om het VK uit het slop te trekken. Zelf houdt hij zijn kruit droog, bang als hij is om een deel van de huidige steun te verliezen als hij bijvoorbeeld een proefballonnetje oplaat dat verkeerd valt. Blair heeft wel die ruimte en is iemand die op de achtergrond allerlei suggesties voor politieke veranderingen kan doen. In de rol van adviseur voor de partij kan hij veel invloed krijgen.’’

Volledig scherm Tony Blair was tien jaar lang premier van het VK. © AFP

De oud-premier leidt het Tony Blair Institute for Global Change, een instituut dat overheden van verschillende landen adviseert op het gebied van onder meer democratie, technologie en energie. ,,Bij zijn organisatie werken talloze deskundigen op allerlei gebieden die hij nu al naar voren schuift binnen Labour. Zij zullen voor een deel de politieke koers voor de komende jaren gaan bepalen’’, voorspelt de in Londen woonachtige Van Otterloo.

Je blijft naar hem luisteren

Hij benadrukt dat Blair de gave heeft om de meest complexe onderwerpen duidelijk uit te leggen en op te lossen. ,,Laatst hoorde ik hem weer eens spreken en besefte ik hoe goed hij dat kan. Je blijft naar hem luisteren, hij heeft communicatievaardigheden die we nauwelijks nog zien bij de huidige Britse politici. Blair heeft nog steeds tegenstanders, zeker bij de linkse vleugel van Labour. Maar het politieke tij is nu in zijn voordeel en dat zullen we, zeker na de verkiezingen die sowieso binnen een jaar worden gehouden, gaan merken.’’