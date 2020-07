‘Britse olympiërs gebruikt als proefkonijnen voor ‘wondermiddel’ van US Special Forces’

Uit onderzoek is acht jaar na dato gebleken dat Britse atleten op de Olympische Spelen te Londen in 2012 door UK Sport als proefkonijnen werden ingezet. Men testte toen een experimenteel energiedrankje dat oorspronkelijk was ontworpen voor de US Special Forces. Het zorgde volgens de Britse krant Daily Mail voor heel wat neveneffecten bij enkele sporters.

Een geheim project van UK Sport tijdens de Olympische Zomerspelen van 2012 is aan het licht gekomen: 91 Britse atleten uit acht verschillende disciplines kregen een prestatiebevorderend middel in de vorm van een energiedrankje - DeltaG genaamd - geserveerd. Het project zou naar verluidt honderdduizenden ponden hebben gekost, uit de portemonnee van de Britten. UK Sport is het overheidsorgaan dat zich bezighoudt met de Olympische en Paralympische spelen. De Engelse atleten stonden tijdens de Spelen in Londen onder leiding van Amsterdammer Charles van Commenée, die technisch directeur was van de Britse atletiekbond.

Charles van Commenee in 2012.

UK Sport kon niet garanderen dat het product, dat in principe enkel voor onderzoek gebruikt mocht worden, in lijn zou zijn met de antidopingregulering. Daarnaast was er ook de mogelijkheid dat neveneffecten zouden kunnen optreden. De organisatie verzekerde echter dat het zelf aansprakelijk zou zijn als het zou misgaan, met een geheimhoudingsverklaring.

Atleten mochten alleen over het project communiceren met de onderzoekers of collega-atleten die het product ook consumeerden, en bevestigden dat UK Sport niet aansprakelijk kon worden gesteld bij een gefaalde dopingtest. Ze stelden de atleten echter gerust door te vermelden dat de ketonen slechts tijdelijk actief zijn en dus moeilijk op te sporen in latere onderzoeken.

Neveneffecten

DeltaG was niet vrij van neveneffecten. Maar liefst 40 procent van de gebruikers had last van onder meer braken en maag- en darmklachten. 28 sporters stopten dan ook uit gezondheidsoverwegingen met de inname van het product, nog 24 anderen gingen er niet mee verder omdat het geen effect had op hun prestaties. Het is niet geweten of het experiment effectief de prestaties van bepaalde atleten heeft bevorderd, de namen van de sporters zijn niet gekend.

De Brit Chris Hoy won in 2012 goud op de piste.

Het drankje, een synthetische versie van de natuurlijke lichaamsstof ketonen, werd ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit van Oxford, gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zij zouden het product graag inzetten bij hun Special Forces, zodat ze langer op vijandelijk gebied konden verblijven met minder rantsoenen.

Bij inname van het product creëert het lichaam namelijk energie zonder dat daarvoor voeding moet worden geconsumeerd. Ketonen worden nu steeds vaker gebruikt in de sportwereld, maar er is nog weinig geweten over de impact ervan op de gezondheid. Het goedje werd in 2007 al getest op dieren in de Verenigde Staten, waarna UK Sport contact opnam met het Amerikaanse leger. UK Sport betaalde testen op roeiers en wielrenners, later kwamen ook andere sporten als hockey, zeilen en zwemmen aan bod. Sinds 2018 wordt het product ook daadwerkelijk verkocht als prestatiebevorderend supplement voor atleten.

Team Great Britain pakte in totaal 65 medailles op de Spelen in Londen. 29 gouden, 17 zilveren en 19 bronzen. Vier jaar eerder pakten de Britten ‘maar’ 51 medailles, de editie daarvoor waren dat er zelfs 30.

