Britse minister: Eén stap buiten Rusland en we pakken verdachten gifgasaanval

,,Als ze ooit een stap buiten Rusland zetten zullen Groot-Brittannië en de bondgenoten ze oppakken en ze voor de rechter brengen'', aldus de minister in een interview op de BBC.



Maar dát de twee Russische mannen die door de Britten worden verdacht van de gifgasaanval op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia ooit ter verantwoording kunnen worden geroepen, is onwaarschijnlijk. Volgens Sajid Javid 'is de realiteit dat we ze waarschijnlijk nooit in Groot-Brittannië zullen zien'.



De minister twijfelt er niet aan dat de beide verdachten hebben gehandeld op bevel van 'het hoogste niveau' in Moskou. Hij noemde de naam van Vladimir Poetin niet, maar zei wel 'we weten allemaal wat er aan het hoofd staat van de Russische regering'.



De mannen die de aanslag pleegden zijn eerder door premier May aangeduid als agenten van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Ze kwamen op 2 maart in Londen aan met een rechtstreekse vlucht uit Moskou en gebruikten zeer waarschijnlijk valse paspoorten met de namen Alexander Petrov and Ruslan Boshirov. Twee dagen laten sproeiden ze het giftige gas novitsjok op de voordeur van Skripal in het Zuid-Engelse stadje Salisbury.