Britse milieuorganisatie ClientEarth begint juridische procedure tegen Shell om klimaatbeleid

waarschuwing Rechtsza­ken rond klimaat schrikken investeer­ders af: ‘Rechters bepalen beleid’

Bedrijven aarzelen om in Nederland te investeren vanwege de vele rechtszaken over CO₂- en stikstofuitstoot, zo waarschuwt werkgeversvereniging VNO-NCW. Zijn rechters op de stoel van de politiek gaan zitten? Of doen politici gewoon te weinig?

15 februari