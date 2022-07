Britse media: Sunak en Truss willen als premier omstreden Rwanda-plan uitbreiden

UPDATE Britse minister: tegenhou­den migranten­plan Rwanda ‘schandalig’

Het besluit van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om vooralsnog een streep te zetten door het Britse plan om immigranten op te vangen in Rwanda is schandalig. Dat zegt de Britse minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken in The Telegraph. Patel zet vraagtekens bij de beweegredenen van het hof en vindt de werkwijze ,,ondoorzichtig”.

18 juni