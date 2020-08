Britse kleuter (5) spiekt op speelgoedambulance voor telefoonnummer 112 en redt leven moeder

Toen de jongen zijn moeder aantrof zocht hij direct het nummer van de alarmcentrale op op zijn speelgoedambulance en draaide snel 112. Dat dat telefoonnummer niet het juiste nummer is in het Verenigd Koninkrijk maakt gelukkig niets uit. Telefoontjes die op dat nummer binnenkomen worden automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale. Die is normaliter in het Verenigd Koninkrijk te bereiken op nummer 999.

Na het telefoontje van Josh snelden agenten zich naar het huis van de familie. Daar trof de politie de jongen en zijn jongere broertje in huis aan. De moeder lag nog steeds bewusteloos op de grond. Medische hulpdiensten ontfermden zich direct over de moeder.

Trots

De lokale politie van Telford is trots op de jonge Brit. ,,Hij heeft iets fantastisch gedaan. Hij draaide snel het nummer wat op zijn speelgoedautootje stond, toen zijn moeder in nood was.” Tijdens het gesprek met de noodcentrale bleef Josh volgens de politie kalm, waardoor de hulpdiensten snel bij zijn moeder konden komen.

De lokale politie hoopt later nog een goede collega aan de kleuter over te houden. ,,Josh heeft laten zien dat hij een geweldige politieagent zou kunnen worden later. Hopelijk zien we hem nog eens terug als hij oud genoeg is om zich aan te melden.”