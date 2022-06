Britse geoloog krijgt 15 jaar cel in Irak wegens smokkelen oude aardewerkscherven

Een Britse gepensioneerde geoloog is door een Iraakse rechtbank veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij geprobeerd heeft archeologische potscherven het land uit te smokkelen.

Jim Fitton (66) en zijn advocaat zijn ‘absoluut ontredderd’ door de uitspraak, schrijft Associated Press. Fitton had de rechtbank verteld dat hij geen criminele bedoelingen had. ,,Ik dacht dat het slechtste scenario één jaar cel zou zijn”, vertelde Fittons advocaat Thair Soud. Op basis van de antiquiteitenwetten van het land hadden Fitton en zijn Duitse medeverdachte de doodstraf kunnen krijgen. De Duitser wordt vrijgelaten: de rechtbank acht in zijn geval geen criminele bedoelingen bewezen.

Fitton verzamelde volgens de BBC twaalf stenen en scherven van gebroken aardewerk tijdens een recente geologische en archeologische rondreis door het land. Hij houdt vol dat hij geen idee had dat hij de Iraakse wetten overtrad. Hij zei dat hij als geoloog de gewoonte had om dergelijke fragmenten als hobby te verzamelen en niet van plan was ze te verkopen. ,,Voor een man van Jims leeftijd staat vijftien jaar in een Iraakse gevangenis gelijk aan de doodstraf”, laat zijn familie weten. ,,Vooral voor zo’n triviale en twijfelachtige misdaad, een misdaad waar Jim zich niet eens van bewust was toen hij deze beging.”

Ze dringen er bij de Britse regering op aan om te helpen Fitton vrij te krijgen. Advocaat Soud zegt dat hij van plan is om onmiddellijk in beroep te gaan tegen het vonnis. Het is niet duidelijk of Fitton zijn straf in zijn thuisland kan uitzitten, aangezien hiervoor een bilaterale overeenkomst tussen Irak en het VK nodig is.

