Britse experts: geef moeders geld voor borstvoeding

Aan de proef van de universiteit van Sheffield deden 5.000 vrouwen met een pasgeborene mee in de provincies Derbyshire en Zuid-Yorkshire. Iets meer dan een derde van de moeders kreeg vouchers waarmee ze voor 200 pond boodschappen konden doen. Daarnaast konden ze ook winkelen bij New Look of eten bij Pizza Express.



Van de vrouwen die geen winkeltegoed kregen, begon 32 procent aan borstvoeding. Bij de groep vrouwen die ervoor betaald kregen, deed 41 procent mee. Een geweldig resultaat, vertelt Clare Relton van de universiteit tegen de Britse krant The Times. ,,Moeders zeiden tegen ons dat ze zich beloond voelden voor hun inzet.''



Niet iedereen is het eens met het project. Een groep artsen en verloskundigen vindt een bon voor een supermarkt geen oplossing. ,,Geld mag nooit het motief zijn. Borstvoeding geven moet een keuze zijn vanuit gezondheidsoverwegingen'', aldus een woordvoerder van de Britse vereniging van verloskundigen.