Britse coronavariant duikt op in Marseille na familiefeestje: ‘We moeten razendsnel optreden’

In het Zuid-Franse Marseille zijn in korte tijd acht gevallen opgedoken van de Britse coronavariant. Mensen zouden besmet zijn tijdens een feestje rond kerst en oud en nieuw. Het onderzoek loopt nog: er wordt rekening gehouden met meer besmettingen.

In de stad is paniek uitgebroken omdat de variant zeer besmettelijk is. ,,We moeten nu razendsnel optreden om verdere verspreiding te voorkomen’’, zei burgemeester Benoît Payan. ,,Ik ben bezorgd. Elke minuut telt nu.’’

Speciale medische teams zijn zondag drie wijken ingestuurd om snel mensen te testen. Het rioolwater wordt gecontroleerd om te lokaliseren waar de variant precies rondwaart. En de burgemeester overweegt om delen van de stad te laten ontsmetten.

De Britse coronavariant bereikte Marseille eind december. Een Frans gezin dat in Groot-Brittannië woont, besloot naar familie in Marseille te komen, om samen de vakantie en feestdagen door te brengen. De moeder van dat gezin had een negatieve testuitslag bij zich, maar kreeg klachten en liet zich op 31 december opnieuw testen. Ze was toen positief. Het bleek te gaan om de zeer besmettelijke Britse coronavariant.

Er werd meteen een contactonderzoek gestart. De Française bleek 45 vrienden en familieleden te hebben gezien. Die werden opgespoord en ook getest. Van de contacten bleken er 23 corona te hebben en van hen hebben er zeven de Britse variant, werd vandaag bekend. ,,Het is gebeurd tijdens een familiefeestje: daar zijn mensen door de Française uit Groot-Brittannië besmet’’, aldus wethoudster Michèle Rubirola. ,,We doen nog steeds onderzoek naar verdere contactpersonen.’’

Avondklok

Marseille hoorde al bij de steden en gebieden waar corona nu het meest actief is. Sinds deze zondag geldt in de stad een vervroegde avondklok: al om 18.00 uur moet iedereen binnen zijn. Dat tijdstip geldt inmiddels voor ongeveer een kwart van Frankrijk, met name langs de Middellandse Zee en in het noordoosten. In de rest van Frankrijk gaat de avondklok om 20.00 uur in.

Kort geleden dook ook in Bagneux, een stad aan de zuidrand van Parijs, de Britse coronavariant al op. Daar bleek een medewerkster van een kleuterschool besmet. Alle bewoners van de stad zijn daarna opgeroepen om zich te laten testen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: