Britse avonturier gered uit oerwoud Papoea-Nieuw-Guinea

Man die Jaguar stal en zich vastreed in Antwerpen blijkt gevangene

9:20 De man die vorige week dinsdag na een spectaculaire achtervolging werd klemgereden in de Antwerpen, blijkt een ontsnapte Vlaamse crimineel te zijn. De man had zijn enkelband doorgeknipt en was naar Nederland gevlucht. Daar pikte hij een Jaguar en kwam dan in een dolle rit met tien politiewagens achter zich terug naar Antwerpen.