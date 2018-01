Britse artsen luiden alarmklok over crisissituatie in ziekenhuizen

Patiënten overlijden in ziekenhuisgangen omdat de nationale ziekenzorg met budgetproblemen kampt en spoeddiensten onderbemand zijn. Met die noodkreet trekken artsen naar Brits premier Theresa May.

Spoeddiensten staan tijdens de wintercrisis onder dusdanig hoge druk dat patiënten er volgens de artsen een "ontoelaatbaar" risico lopen slecht behandeld te worden. Dat stellen specialisten werkzaam op de spoedeisende hulp in 68 staatsklinieken in een brief aan Theresa May.

De afgelopen weken moesten in sommige ziekenhuizen tot 120 patiënten per dag in ziekenhuisgangen gelegd worden, waardoor enkelen zelfs 'vroegtijdig stierven', zo staat in de brief.

Ernstige zorgen

De artsen, die werkzaam zijn in spoeddiensten in Engeland en Wales, willen de premier erop wijzen dat ze zich 'ernstige zorgen maken omtrent de veiligheid van onze patiënten'. Dat meldt The Guardian. Een dokter een een patiënt doen in de krant hun verhaal. Volgens de patiënt leek het ziekenhuis waar hij uren moest wachten 'net een oorlogsgebied'.

,,Ondanks de beste inspanningen van onze medewerkers is de toestand bij momenten onhoudbaar. Hoe langer de patiënten op de spoeddienst blijven na hun behandeling, hoe groter het risico op overlijden", zo stellen ze verder.