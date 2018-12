Brits stel onterecht vast na droneaanval: ‘politie behandelde ons schandalig’

Niet alleen de twee hebben zware kritiek op het politieonderzoek naar de verdachten van de droneaanvallen. Ook de Britse staatssecretaris van Transport, Chris Grayling, zou zich volgens The Telegraph ergeren aan het prutswerk dat de politie heeft afgeleverd met de arrestatie van Gait en Kirk. Onderzoek moet uitwijzen wat er is misgegaan. Gait en Kirk: ,,Ons huis in Crawley is helemaal doorzocht en onze namen, foto's en andere persoonlijke informatie gingen de hele wereld over, verschrikkelijk.’’ Het stel slikt medicijnen om van de schrik te bekomen. ,,Gelukkig hielden onze familie en vrienden altijd het vertrouwen in ons.’’ Het echtpaar is 36 uur ondervraagd.