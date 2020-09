Brits parlement schaart zich achter omstreden brexit-plannen Johnson

Wéér is Trump woedend om een boek: ‘Een politieke aanslag’

11 september President Trump is woedend over een negatief boek dat over hem is verschenen. Hij noemt het, zo vlak voor de verkiezingen, ‘een politieke aanslag’. Journalist Bob Woodward schrijft in Rage onder meer dat Trump de coronacrisis publiekelijk relativeerde, terwijl hij donders goed wist hoe ernstig het was.