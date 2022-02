Brits museum haalt ‘smakeloze’ souvenirs Van Gogh uit de verkoop na kritiek

Een gum in de vorm van een oor of een stuk zeep dat ideaal zou zijn om het leven van een ‘gekwelde kunstenaar te voorzien van luchtige bubbels’: een kunstgalerie in Londen heeft enkele souvenirs rond een Vincent van Gogh-tentoonstelling in de ban gedaan, na kritiek dat mentale gezondheid niet serieus genomen wordt.

In de afgelopen dagen kwam er steeds meer kritiek op wat The Courtauld Gallery in de de Britse hoofdstad aanbood in de museumwinkel, zowel in de fysieke shop als online. De galerie, trots op de tentoonstelling rond de zelfportretten van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh (1853-1890), verkocht gummetjes in de vorm van een oor. Ze werden gekscherend earaser - een samenvoeging van de Engelse woorden voor oor en gum. Het is een referentie aan Van Goghs getroebleerde tijden, waarin hij zijn linkeroor afsneed en een jaar werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Saint-Remy in Frankrijk.

Volgens Britse media zat er ook zeep in het assortiment dat werd omschreven als ‘ideaal om het leven van een gekwelde kunstenaar te voorzien van luchtige bubbels’. Van Gogh had last van mentale problemen. Hij maakte een einde aan zijn leven op zijn 37ste.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aanbieden van de 'ludieke’ souvenirs kwam The Courtauld Gallery op veel commentaar te staan. Het zou ongevoelig zijn en de critici vonden dat er te lichtzinnig werd omgesprongen met een serieus probleem als mentale gezondheid. Deze week stuurde het museum daarom een verklaring aan CNN met de boodschap dat het de kritiek ter harte zou nemen. ‘The Courtauld neemt psychische gezondheid extreem serieus. Het was nooit onze intentie om ongevoelig of afwijzend te staan tegenover dit belangrijke onderwerp door deze items aan te bieden’, staat te lezen. ‘Deze souvenirs maken slechts een klein deel uit van de spullen die we verkopen rond deze expositie. In het licht van de zorgen die er spelen, zullen we deze items niet langer verkopen.’

Welke producten er uit de verkoop zijn gehaald, zegt het museum niet, maar zowel de ‘oorgum’ als de zeep zijn niet langer online te koop. Wel is er voor 19 euro een set te koop dat ‘eerste hulp’ biedt in ‘de meest uitdagende psychologische situaties van het leven’. Ook zijn er Van Gogh-sokken, shawls, puzzels en tassen te koop.

Volledig scherm Uit de Van Gogh-shop van The Courtauld Gallery. © The Courtauld Gallery

,,Het voelt als een kleine zaak, maar het is een helder voorbeeld van het cynisme en de vercommercialisering waar de hedendaagse kunstwereld mee te maken heeft, waarin mentale gezondheid en psychische ziekten worden gezien als een grap - wat ze niet zijn - of als een uitzondering", zegt een van de critici, kunstkenner Charles Thompson, tegen CNN. ,,Het idee om trendy en cool te zijn gaat boven de waardigheid.”

Kunstcritici David Lee, hoofdredacteur van kunsttijdschrift The Jackdaw, zegt tegen Mail on Sunday dat hij niet kan geloven dat iemand serieus een smakeloze grap uit de kroeg als marketingstunt gebruikt. ,,Zouden ze ook potloden willen verkopen in de vorm van een beenprostaat bij een Frida Kahlo-expositie, als verwijzing naar het verlies van haar been aan een gangreeninfectie?”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: