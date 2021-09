Brits ministerie lekt per ongeluk mailadressen Afghaanse tolken: ‘Dit kan mensen het leven kosten’

21 evacués van Nederland­se lijst vanuit Kaboel naar Qatar gevlogen

19 september Een vliegtuig van Qatar Airways met aan boord onder andere 21 mensen die op een Nederlandse evacuatielijst staan, is zondagavond vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel aangekomen in de Qatarese hoofdstad Doha. Het is de vierde evacuatievlucht tussen de twee steden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.