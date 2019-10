Brits Lagerhuis komt voor het eerst in 37 jaar bijeen op een zaterdag

Als de vergadering op de top van de EU geen akkoord op levert dan is er nog altijd de mogelijkheid voor de Britten om de EU te verlaten zonder dat er een akkoord is. De zogeheten ‘no-deal-brexit'. Ook is er nog de optie om uitstel aan te vragen, of is er een mogelijkheid dat de brexit wordt afgeblazen. Al is dat laatste niet erg waarschijnlijk.