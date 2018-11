‘Brits akkoord: Noord-Ierland in EU’

Het lijkt er op dat in het akkoord over de brexit, dat het Britse kabinet vandaag bespreekt, sprake is van dat Noord-Ierland in de EU blijft en daarmee een soort van gescheiden wordt van het Verenigd Koninkrijk.

Dat zei de leider van de Ierse partij DUP, Arlene Foster op basis van conceptteksten. Ook commentaren van andere Noord-Ierse politici wijzen daarop, hoewel de inhoud van het akkoord nog niet bekend is.

De regering May is in het Britse parlement afhankelijk van de gedoogsteun van de Noord-Ierse partij DUP. Diverse parlementsleden van die partij wezen het akkoord vandaag van de hand. Partijleider Foster verklaarde dat Noord-Ierland ,,los zal raken’' van de rest van Groot-Brittannië en dat haar partij het daar niet mee eens kan zijn. Een ander parlementslid noemde het akkoord ,,vernederend’' voor Noord-Ierland.

Grote knelpunten

De grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, was een van de grote knelpunten in de onderhandelingen tussen Londen en de 27 lidstaten van de EU. De laatsten zijn mordicus tegen zo’n grens, omdat die de zo gekoesterde vrede in Ierland in gevaar zou brengen.

De druk op de onderhandelaars van de Britten en de EU is op dit moment groter dan ooit. Volgens de afspraak trekt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart volgend jaar de deur achter zich dicht, maar er moet voor die tijd nog zoveel geregeld worden dat er op wat voor manier dan ook deze maand een akkoord moet liggen.

Noodscenario’s

Het is zelfs al zo nijpend dat alle betrokken landen noodscenario’s aan het voorbereiden zijn, mochten ze er niet uitkomen met elkaar. Nederland is bijvoorbeeld de douane aan het versterken, zo meldde premier Mark Rutte onlangs. Ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zei gisteren in Brussel dat het kabinet eind van de maand met maatregelen komt die een zogenaamde no-deal moeten verzachten.

Volgens de Britse media kregen alle ministers uit het kabinet van May gisteravond een exemplaar van het akkoord (van meer dan 400 pagina’s), dat ze echter niet mee naar huis mochten nemen. Vandaag wordt het in aanwezigheid van iedereen besproken. Als iedereen het eens is met de tekst kan dat de weg vrij maken voor een speciale brexit-top. Die zou dan op zeer korte termijn, liefst zelfs deze maand nog, moeten plaatsvinden.

Britse media meldden dat May het vandaag moeilijk gaat krijgen om haar kabinet achter het akkoord te krijgen.

Niet accepteert

De kans is aanwezig dat een aantal ministers een akkoord niet accepteert en ontslag neemt. Zo groot is de verdeeldheid in de Britse gelederen. Wat dat betekent voor het al dan niet aanblijven van May als premier, is onduidelijk.