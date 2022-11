Brit vangt een van de grootste goudkarpers ter wereld in Frans meer: ‘Was geweldig maar ook puur geluk’

Een Britse visser heeft in het noordoosten van Frankrijk een goudkarper aan de haak geslagen van ruim 30 kilo. De kanjer geldt als het op een na grootste exemplaar in zijn soort dat ooit gevangen is.

Het kostte de 42-jarige Andy Hackett uit Kidderminster in Worcestershire maar liefst 25 minuten om de joekel binnen te halen. ,,Ik wist dat het een grote vis was die in mijn aas beet en er vervolgens als een gek mee tekeer ging van links naar rechts”, zei de visser tegen de Daily Mail. ,,Toen de kanjer zo'n 30 of 40 meter verderop aan de oppervlakte kwam, zag ik dat het om een oranje exemplaar ging’’, voegde hij eraan toe.

Het gaat om een hybride soort van een lederkarper en een koi. De vis werd zo'n twintig jaar geleden uitgezet in de Bluewater Lakes in Rosnay-l’Hôpital, zo'n 220 kilometer ten oosten van Parijs. ,,We wilden vissers eens iets anders geven om te vangen’’, vertelde woordvoerder Jason Cowler aan magazine FTW Outdoors. De oranje vrouwtjeskarper groeide sindsdien flink en overschreed in februari volgens hem de 30 kilo grens. ,,Het is niet de grootste bewoner van het meer, maar verreweg de meest opvallende en ze laat zich niet makkelijk vangen,” aldus de zegsman.

Vanwege haar kleur kreeg de vis de bijnaam ‘wortel’, staat in een bericht op de Facebookpagina van de karperkwekerij. De inmiddels 30,57 kilo zware ‘dame’ was vissers jarenlang te slim af, maar dat veranderde naarmate ze zwaarder werd, zo vernam de regionale krant La Nouvelle Tribune van lokale vissers.

Hackett liet zich na zijn ‘monstervangst’ vereeuwigen met het karpervrouwtje en liet haar daarna weer zwemmen, zo is te zien in een filmpje van de kwekerij. ,,Ik wist dat de wortel in het meer zwom, maar had nooit verwacht dat ik de vis zou vangen. Het was geweldig maar ook puur geluk”, aldus de Brit.

