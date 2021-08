Brit slaagt in evacuatie ruim 150 honden en katten uit Kaboel

Achterblij­vers in Afghanis­tan: ‘Zonder visum of lais­sez-pas­ser komen ze geen buurland binnen’

14:40 Ze slapen al twee weken slecht, staan stijf van de stress, proberen via allerlei officiële instanties hulp te regelen voor hun familieleden in Afghanistan maar vangen overal bot. Afghaanse Nederlanders zijn de wanhoop nabij nu de evacuatievluchten zijn gestopt en de situatie in hun vaderland met de dag verslechtert. ,,De enige die kan helpen is het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag’’, klinkt het eensluidend uit de mond van drie betrokkenen die via deze site een noodkreet slaken.