Brief voor president Trump met dodelijk gif ricine onderschept

Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben een envelop aan het adres van president Trump onderschept waarin het in potentie dodelijke gif ricine zat. De brief werd gevonden in een sorteercentrum waar de post voor het Witte Huis wordt gescreend. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het bericht.

Ricine is een sterk gif dat van nature voorkomt in castorbonen, ook wel wonderbonen genoemd. Nadat de zaden voor de olie zijn uitgeperst, kan het gif uit de resten worden gewonnen. Het gif is in zuivere toestand, zelfs in kleine hoeveelheden, dodelijk. Voor de mens is 0,03 milligram van de stof al fataal. Het kan worden ingeademd, ingeslikt of ingespoten. Tegen ricine bestaat geen tegengif.



Ricine staat vanwege de dodelijkheid te boek als chemisch wapen en prijkt daarom op het Chemisch Wapenverdrag. In de praktijk is het vrij eenvoudig om aan de benodigde bonen te komen of de bomen waaraan ze groeien te kweken. Ook het winnen van het gif is relatief eenvoudig. Daarnaast is de stof bij slachtoffers moeilijk te detecteren, omdat het een eiwit is en in het lichaam snel afbreekt.

Dodelijk schrijven

Een ambtenaar, die op basis van anonimiteit met persbureau AP sprak, zegt dat een voorlopig onderzoek van de aan Trump gerichte envelop op ricine wijst. De federale Amerikaanse politiedienst FBI, de geheime dienst en de postale recherche doen nu onderzoek naar de herkomst van het dodelijke schrijven. Volgens de FBI vormt de ‘verdachte brief geen gevaar voor de openbare veiligheid’.



Het is niet de eerste keer dat de president wordt belaagd met ricine. In 2018 werd marineveteraan William Clyde Allen gearresteerd die bekende meerdere enveloppen te hebben verstuurd, waarin gemalen castorbonen zaten. Allen richtte zijn giftige brieven niet alleen aan Trump, maar ook aan FBI-directeur Christopher Wray, de toenmalige defensieminister Jim Mattis, voormalig CIA-baas Gina Haspel en hoge legerofficieren.

Gif in paraplupunt

De destijds 70-jarige Betty Miller maakte een jaar eerder ricine uit de wonderbomen die op het terrein van haar verzorgingstehuis stonden. De vrouw biechte op dat ze in haar keuken twee tot drie eetlepels ricine had gemaakt uit 30 à 40 bonen en het middel had uitgetest op haar medebewoners. Ze zou het vergif gedurende enkele weken in hun eten en drinken hebben gedaan. Blijkbaar was de dosis erg laag, want niemand werd ziek.



In 2014 werd een man uit Mississippi veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, nadat hij president Obama en andere overheidsofficials brieven met ricine stuurde. Het vermoeden bestaat dat in 1978 de Bulgaarse journalist Georgi Markov met ricine werd omgebracht. De aanslag zou in opdracht van de Bulgaarse geheime dienst zijn uitgevoerd door hem met een paraplupunt te laten prikken. Daarin zat een kogeltje met 0.3 milligram van het gif.



Vorig jaar nog bekende een Belgische brandweerman zijn vrouw met het vergif om het leven te hebben gebracht. Pieter B. deed dat door maandenlang de giftige bonen door haar eten te mengen. ‘Een langzame en pijnlijke dood’, aldus justitie. Toen B's echtgenote plotseling stierf, nadat zij met buikpijn, diarree en misselijkheid in een ziekenhuis was opgenomen, trof de lijkschouwer ricine in haar lichaam aan.

