Brexiteers boos om zachte breuk van May

Het was even wachten op het voorstel van premier Theresa May over de toekomstige Britse relatie met de Europese Unie, maar gisteren was het zover. Prominente brexit-gezinde partijgenoten van May brandden haar plan direct af.

In het voorstel van Theresa May staat dat de Britten uit de interne markt en de douane-unie stappen, en in plaats daarvan een 'gefaciliteerde douane-regeling' willen creëren. Daarmee zouden douanecontroles aan de grenzen niet noodzakelijk zijn.



Voor goederen die via het Verenigd Koninkrijk naar de EU gaan, zal Londen tarieven innen, maar het wil ook vrij zijn om eigen tarieven te heffen op puur Britse import, als ze handelsovereenkomsten sluiten met andere landen.



Wel zullen de Britten zich blijven houden aan de EU-regels voor goederen, zodat er zonder frictie kan worden gehandeld en er geen harde grens hoeft te komen tussen Ierland en Noord-Ierland. In de praktijk willen de Britten dus een op maat gemaakte toegang tot de interne markt.

Zere been

Het is tegen het zere been van brexiteers, die bang zijn dat het Verenigd Koninkrijk dan alleen maar regels moet volgen, maar ze niet kan bepalen. Ook vrezen ze dat het sluiten van handelsdeals met andere landen onmogelijk wordt als ze op basis van EU-regels blijven handelen. Of, zoals Boris Johnson het deze week in zijn ontslagbrief schreef: ,,Op deze manier eindigen we als een kolonie van de EU."



Er wordt ook een voorstel gedaan voor het oprichten van een nieuwe gezamenlijke commissie die geschillen moet oplossen, met zowel EU-vertegenwoordigers als Britse vertegenwoordigers. Maar als die er niet uitkomen, dan kunnen ze het geschil doorverwijzen naar het Europees Hof van Justitie, een absolute gruwel voor brexiteers, die de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vooropstellen.



De Britten willen blijven bijdragen aan sommige EU-budgetten, zodat ze lid kunnen blijven van EU-instanties als het Europees agentschap voor medicijnen, luchtvaart en chemische stoffen. Daarnaast willen ze mee blijven doen aan Europol. Hoe dat valt bij de brexiteers, die hun achterban beloofden dat er een einde zou komen aan de enorme bedragen die maandelijks naar Brussel werden overgemaakt, laat zich raden.

Quote Op deze manier eindigen we als een kolonie van de EU

Rode lijnen

De prominente conservatieve brexiteer Jacob Rees-Mogg ziet niks in dit voorstel, en vindt dat deze plannen het referendum- resultaat niet respecteren. ,,Van de rode lijnen die de premier had getrokken is niet veel meer over", schrijft de invloedrijke voorzitter van een groep eurosceptische conservatieven.



,,Dit is een slechte deal voor het Verenigd Koninkrijk", stelt Rees-Mogg. ,,Ik zal niet voor stemmen, en hier heeft het Britse volk ook niet voor gestemd. Goed beschouwd moeten we ons volgens dit document onderwerpen aan EU-wetten, terwijl we geen invloed hebben op de inhoud van die wetten." Ook andere conservatieven zijn niet blij met het zogeheten white paper, en noemen het onder meer 'enorm zorgwekkend'.

Volledig scherm Michel Barnier, de EU- onderhandelaar voor brexit. © AFP

Visumvrij

Zoals May al eerder beloofde staat in het document dat er een einde komt aan het vrij verkeer van personen. Wel zullen EU-burgers visumvrij naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen voor vakanties, zakelijke trips en om te studeren. Voor de Britse dienstensector, die 80 procent van de hele Britse economie beslaat, wil May lossere banden met de EU. Daar zullen ze in de Londense City niet blij mee zijn: zo krijgt het grootste financiële centrum ter wereld minder toegang tot de Europese markt. Een woordvoerder van de City noemde het voorstel 'een enorme klap'.



EU-onderhandelaar Michel Barnier gaf gisteren een eerste reactie in een tweet: ,,We zullen het white paper over brexit analyseren in het licht van de uitgangspunten van de Europese Raad."



De verwachting is dat de EU wel het nodige aan te merken zal hebben. Want uit het plan van May blijkt dat Britten deels willen blijven profiteren van de vier vrijheden van de EU (vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal).

Volledig scherm Premier Theresa May moet bij de brexit laveren tussen haar eigen partij en de wensen van de Europese Unie. © AP

Krenten uit de pap