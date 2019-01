Brexitdeal zal sneuvelen, heeft May snel plan B?

De beslissende fase van de brexitonderhandelingen is ingegaan. Op 29 maart stapt het Verenigd Koninkrijk uit de EU: deal of geen deal. Aanstaande dinsdag stemt het Lagerhuis naar verwachting tegen het akkoord dat premier May eerder met Brussel sloot.



De oppositiepartijen zijn faliekant tegen: Labourvoorman Jeremy Corbyn herhaalde gisteren nog maar eens dat hij zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen wil, om de brexit-impasse te doorbreken. ,,Een nieuwe regering heeft ook een nieuw mandaat van de kiezer om een betere scheidingsdeal met de EU uit te onderhandelen." Corbyn richtte zich ook direct tot May: ,,Als je zo veel vertrouwen hebt in je deal, schrijf dan verkiezingen uit en laat het volk erover beslissen.”



Ook de Noord-Ierse gedoogpartner zal tegen het akkoord van May stemmen. ,,We hebben haar in november al verteld dat ze moest stoppen met deze tijdverspilling", zei DUP-leider Arlene Foster. ,,Maar ze luistert nog steeds niet en legt het parlement nu een deal voor die ten dode opgeschreven is." Daarnaast zijn er ook nog tientallen conservatieve rebellen die tegen hun eigen regering gaan stemmen. Een verlies voor May lijkt dus onvermijdelijk, de vraag is eerder hoe zwaar de nederlaag zal zijn.



En dan? Dan moet May heel snel met een plan B komen. In eerste instantie moest dat binnen 21 dagen, maar afgelopen woensdag werd er in het Lagerhuis een amendement aangenomen waardoor ze binnen drie zittingsdagen met een alternatief moet komen. May hoopte eigenlijk de boel zodanig te vertragen dat een meerderheid van de parlementariërs - uit angst voor een No Deal-brexit - zich toch achter haar zou scharen als de brexitdeadline van 29 maart dichterbij kwam. Na woensdag is haar favoriete politieke tactiek van uitstellen en tijdrekken niet langer een optie.