Brexit: tienduizenden betogers eisen nieuw referendum

supersaturday Vandaag is het zover: Brexit ja/nee

8:57 Alle ogen zijn vandaag gericht op Londen: het Britse parlement stemt over de brexitdeal en in tegenstelling tot de vorige keren is het nu echt spannend. De marges zijn klein, een of twee parlementariërs kunnen het verschil maken. Elke stem telt vanmiddag.