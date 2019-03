Brexit: Nog steeds weet niemand wat er gaat gebeuren

Alsof er een bom insloeg. Misschien kunt u zich nog de cover van deze krant herinneren, de dag na De Dag, met daarop een angstige David Cameron, Angela Merkel en Mark Rutte, die er bij stonden als op het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. De Britten weg uit de EU! ,,Een ramp”, stamelde europarlementsvoorzitter Martin Schulz. ,,De Unie moet veranderen of ze zal sterven”, somberde de liberale voorman Guy Verhofstadt. De meest dramatische reactie kwam van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad: ,,Dit is het begin van de vernietiging van niet alleen de EU, maar van de totale Westerse politieke beschaving.”



Nou, we zijn er nog, dus het viel redelijk mee. Maar het was wel een gedoe, en het einde is nog niet in zicht. Het was de bedoeling van het inmiddels beruchte Artikel 50 om een vertrek van een lidstaat zo goed mogelijk te regelen, maar dat het zo ingewikkeld zou zijn en voor zoveel reuring zou zorgen, daar hadden maar weinig mensen rekening mee gehouden. Volgens de opsteller van het artikel, de Brit John Kerr, was het eigenlijk bedoeld om ongewenste autoritaire leiders in goede orde naar de uitgang te begeleiden. ,,Ik had nooit gedacht dat het Verenigd Koninkrijk het zou gebruiken”, zei hij ooit verbouwereerd in een interview. En een chaos zoals we die nu meemaken, had hij ook niet voorzien. Zelfs nu, met nog een paar weken te gaan, weet niemand wat er op 29 maart gaat gebeuren. En als de Britten eenmaal vertrokken zijn, dan pas gaan de onderhandelingen over de toekomstige relatie beginnen.