Brexit: May beweegt niet

Haar onverzettelijkheid heeft alles te maken met haar moeilijke positie thuis. In Florence, een paar weken geleden, leek ze 20 miljard op tafel te leggen, maar dat is alleen maar de Europese contributie voor twee jaar extra EU-lidmaatschap, de ‘overgangsperiode’ die Londen graag wil.



Over de gemeenschappelijk aangegane verplichtingen zegt May alleen dat ze die zal ‘honoreren’, maar nog nooit heeft ze daar een bedrag bij genoemd. Het gaat om verplichtingen die alle 28 landen samen zijn aangegaan: ambtenarenpensioenen bijvoorbeeld, maar ook steun aan langlopende infrastructuurprojecten in Europese lidstaten of garantiestellingen voor leningen van de Europese Investeringsbank in de 75 ex-koloniën die Europa rijk is.

Op elke euro die ze Brussel daarvoor betaalt, wordt ze thuis afgerekend.



Een anonieme Britse minister schilderde vanmorgen op de site EUobserver de waanzinnig moeilijke positie van May: ,,Als we stoppen met de Brexit, vernietigen we de partij, als we ermee doorgaan het land.”