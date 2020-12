Brexit houdt iedereen bezig, maar dit historische akkoord tussen EU en China is net zo belangrijk

Ethiopi­sche vluchtelin­ge, boegbeeld van integratie, vermoord in Italië: ‘Ze was de geitenko­nin­gin’

8:13 Op een boerderij in Noord-Italië is het levenloze lichaam van een Ethiopische vluchtelinge gevonden. De 42-jarige Agitu Gudeta, voor progressieve Italianen een boegbeeld van integratie, is door geweld om het leven gekomen. De politie neemt de zaak hoog op en is een moordonderzoek begonnen.