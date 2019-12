Brein achter aanslagen Brussel en Parijs wilde ook aanslag op Schiphol plegen

Oussama Atar, het vermeende brein achter terroristische aanslagen in Brussel en Parijs, wilde op 13 november 2015 ook een aanslag op Schiphol plegen. De plannen voor de terreuraanslag in Nederland worden genoemd in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Om onbekende redenen ging de terreuraanslag in Nederland niet door.

De plannen voor een aanslag op Schiphol zijn opgedoken in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dat meldt het Belgische Nieuwsblad. Hoofdverdachte Atar wordt gezien als het brein van een reeks aanslagen die in 2015 en 2016 in Europa werden gepleegd. Hij is inmiddels in Syrië om het leven gekomen.

Atar zou vanuit Syrië een aantal aanslagen hebben gecoördineerd. Hij was op die manier onder meer betrokken bij de aanslagen van Parijs op 13 november 2015, Brussel op 22 maart 2016 en een poging tot een aanslag op de Thalys in augustus. Coördinatie binnen Europa werd gedaan door de Belgische Abdelhamid Abaaoud.

De rechtszaak over de aanslagen in Parijs zal in de loop van 2021 beginnen. Vrijwel alle terroristen die in Parijs waren, zijn overleden. Alleen Fransman Salah Abdeslam is nog in leven.

Bataclan

De aanslagen in Parijs van november 2015 bestonden uit zes verschillende terroristische aanvallen in de avond en nacht van vrijdag 13 november 2015. Een van de bekendste plekken was de concertzaal Bataclan. Drie terroristen drongen tijdens een optreden van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal de concertzaal binnen. Met automatische vuurwapens werd vanaf het balkon geschoten op de bezoekers.