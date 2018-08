Brech kon in Polen gewoon doorgaan

Onthutst waren ze bij de Poolse scouting toen ze er vorige week via deze krant achterkwamen dat 'hun' Jos Brech niet alleen een verdachte is in de zaak Nicky Verstappen, maar in het verleden ook al bekend heeft zedendelicten te hebben begaan. Hoewel woordvoerster Anna Halatek zegt nog 'geen signalen' van misbruik in Polen te hebben ontvangen, geven anderen binnen de beweging aan dat ze verwachten dat die op termijn nog wel zullen komen. Er is een oproep gedaan aan eventuele slachtoffers of hun ouders om zich bij de autoriteiten te melden.