Brazilië onder druk gezet om omstreden ontbossingswet in te trekken

Ouders McCann staan stil bij 18de verjaardag Maddie: ‘Hoop blijft dat we haar terugzien’

5 mei Hoewel Duitse justitie met zekerheid durft te zeggen dat Madeleine McCann niet meer in leven is, blijven haar ouders hopen dat zij haar ooit terug zullen zien. Dat schrijven Kate en Gary McCann in een korte verklaring op de site Find Madeleine. Ze staan met het bericht stil bij de achttiende verjaardag van het verdwenen Britse meisje. ,,We moeten weten wat er met onze lieve dochter is gebeurd. Wat het ook is.”