Braziliaanse senaatscommissie wil vervolging Bolsonaro om coronabeleid

VIDEO Brazilia­nen massaal de straat op voor afzetting Bolsonaro

3 oktober Tienduizenden Brazilianen hebben zaterdag in bijna 100 steden verspreid over het hele land gedemonstreerd om de afzetting van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro te eisen vanwege zijn beleid in de coronapandemie, die al bijna 600.000 dodelijke slachtoffers heeft geëist. Ook betoogden de demonstranten tegen de exorbitant gestegen kosten van levensonderhoud.