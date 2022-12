Braziliaanse president Bolsonaro neemt in tranen afscheid en vertrekt

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft kort voor zijn vertrek als staatshoofd in een bewogen toespraak afscheid genomen. Daarna is hij op een vliegtuig gestapt. Volgens een flightradar gaat deze richting Orlando in Florida.

In een speech op sociale media - gevolgd door honderdduizenden Brazilianen - nam hij afscheid van zijn aanhangers. Zondag wordt Luiz Inácio Lula da Silva als president geïnstalleerd. ,,De wereld zal op 1 januari niet stoppen met draaien. We hebben een geweldige toekomst voor ons”, zei Bolsonaro. ,,We hebben een slag verloren, maar de oorlog niet. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen”, zei Bolsonaro in tranen, voordat hij verder verklaarde: ,,We hebben de ineenstorting van Brazilië in ieder geval vier jaar uitgesteld met deze snode linkse ideologie.” Na afloop zei hij tegen CNN Brazilië: ,,Ik ga nu vliegen, maar ik ben snel weer terug.”

Geruchten: naar Donald Trump?

In de hoofdstad Brasilia gonsde het de hele week van de geruchten over waar Bolsonaro naartoe gaat. Hij zou bij ex-president Donald Trump gaan logeren. Het was zeker dat hij niet deelneemt aan de inauguratieplechtigheden voor zijn politieke tegenpool Lula da Silva. In de korte tijd dat Brazilië tot zondag zonder staatshoofd zit, valt vicepresident Antônio Hamilton Martins Mourão, een ex-legerofficier van indiaanse afkomst, in als president van de republiek.

Volledig scherm Het vliegtuig met Bolsonaro aan boord. © REUTERS / Ueslei Marcelino

Bomaanslag in de hoofdstad

Hij veroordeelde elke terroristische daad naar aanleiding van een incident in de hoofdstad Brasilia, waarbij een man deze week een bomaanslag probeerde te plegen. Bolsonaro, zelf kort voor zijn verkiezing in 2018 slachtoffer van een bijna fatale moordaanslag, verweet de zijns inziens partijdige media dat alle politieke gewelddaden en alles wat er mis is in Brazilië worden geweten aan ‘bolsonaristen’.

Er is volgens hem niets in het land dat ‘een poging tot terroristische daad rechtvaardigt'. Bolsonaro had sinds de verkiezingen in oktober, die hij verloor, vrijwel niets meer van zich laten horen. Hij heeft Lula da Silva niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. De linkse voormalige president Luiz Inácio Lula da Silva won eind oktober net iets meer dan de helft van de stemmen en wordt zondag geïnstalleerd in het land van ruim 217 miljoen inwoners.

Volledig scherm Een fan van Bolsonaro neemt afscheid van de scheidend president. © AP Photo / Eraldo Peres

