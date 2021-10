Braziliaanse politie vindt 3 miljoen euro aan nazivoorwerpen in huis van vermeende pedofiel

De verdachte zou uit een rijke investeerdersfamilie komen en zijn verzameling hebben gekocht van geërfd geld. Een naziuniform van een hoge officier, waarvan hij er meerdere in bezit had, is naar schatting van de Braziliaanse politie alleen al 250.000 euro waard.

Detective Luis Armond vertelt dat de man er ook van verdacht wordt andere kinderen te hebben mishandeld. De politie heeft namelijk foto's gevonden op zijn computer die daar op zouden wijzen. Ook had hij volgens Armond negen moderne wapens en een grote hoeveelheid ammunitie in bezit. ,,Het is een slimme man. Maar hij is ook een Holocaustontkenner, een homofoob, een pedofiel en naar eigen zeggen zou hij ook jagen op homoseksuele mannen. Ik ben geen dokter, maar ik zou zeggen dat hij een gestoorde psychopaat is.”



De nazicollectie is volgens Armond groot genoeg om er bij wijze van spreken een museum mee te vullen: ,,Het is zo abnormaal en schokkend.”