Braziliaanse justitie beschuldigt president Temer van tegenwerking

Het Openbaar Ministerie in Brazilië beschuldigt president Michel Temer van het tegenwerken van justitie. Het is aan de Braziliaanse Tweede Kamer om te bepalen of de president wegens beschuldigingen van corruptie terecht moet staan voor het hooggerechtshof.

Ook zes partijleden van Temer worden beschuldigd van tegenwerking. Drie daarvan zitten al in de gevangenis wegens afpersing, zo meldt The Guardian. De volksvertegenwoordiging moet binnenkort stemmen over het lot van de president.

Temer wordt beschuldigd van corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Zo zou hij geld hebben aangenomen van de broers Batista, die het grote vleesbedrijf JSB leiden.

Beiden zijn deze week aangehouden. Zij zouden niet alleen de president maar ook tweeduizend andere politici hebben omgekocht. Er is sprake van een geluidsopname waarop een van de broers met Temer over omkoping spreekt. In ruil voor geld zou de president ervoor zorgen dat het bedrijf van voordelen geniet.

Complot

In augustus werd bekend dat Temer ondanks de beschuldigingen van corruptie mocht aanblijven als president. Hij kreeg daarvoor voldoende stemmen in het Braziliaanse Lagerhuis.