Brandweerman waagt zijn leven om Amerikaanse vlag uit vuurzee te halen

,,Ik wist dat we nog wat tijd hadden voor het vuur achter in de wagen zou zijn’’, vertelt luitenant Jared Guhl van Henrietta's brandweerkorps. De vuurvreter benadert Gallaghers auto uiterst voorzichtig. ,,Ik zorgde ervoor dat ik de wind in mijn rug had en geen rook inademde.’’ De video waarin de vaderlandslievende daad is te zien, wordt online met gejuich onthaald.



,,Hij is wat weggesmolten, maar het lijkt nu net een echte oorlogsvlag’’, zegt Cory dankbaar. Hij is van plan de verkoolde en gescheurde resten in te laten lijsten. Voor Gallagher, die op het punt staat in het Amerikaanse leger te gaan, staat de met sterren bezaaide banier symbool voor het overwinnen van tegenspoed. ,,Het is triest, maar hij is er nog’’, zegt hij. ,,Dat is het enige wat telt.’’



Amerikaanse brandweerlieden wagen overigens vaker hun leven om de vlag te redden. Bij diverse grote branden, waaronder de bosbranden in Californië, werden opnames gemaakt die hun patriottisme tonen. Wat de oorzaak van deze brand is geweest, weet Cory nog niet. Van één ding is hij zeker: zodra hij genoeg geld heeft voor een nieuwe pick-up koopt hij ook een nieuwe vlag.