Brandweerlieden in bootjes redden levens in België: ‘Mensen vlogen ons om de hals’

LIVE | Meer dan 180 doden door overstro­min­gen in Europa, water in de Maas bij Roermond zakt

8:07 Het dodental door het verwoestende noodweer in het westen van Europa is de 180 voorbij. Naar verwachting lopen deze aantallen in beide landen op, vanwege de vele vermissingen. Het water in de Maas bij Venlo en Roermond is inmiddels heel langzaam aan het zakken. Het gevaar is echter nog niet geweken. Via Giro 777 is inmiddels meer dan drie miljoen euro opgehaald voor Limburg. En nu kampt Oostenrijk met enorme wateroverlast. Volg alle ontwikkelingen rondom de watersnood in ons liveblog hieronder.