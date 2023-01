Brandon (26) ontfutselde wapen van schutter VS: ‘Was het gevecht van mijn leven’

De 72-jarige Huu Can Tran richtte afgelopen weekend een bloedbad aan in een nachtclub nabij Los Angeles. Tien mensen schoot de Aziatische man dood, tien anderen raakten gewond. Toen de man twintig minuten later met zijn wapen een andere dancing binnenliep, werd hij ontwapend voordat hij opnieuw slachtoffers kon maken. De 26-jarige Brandon Tsay wist Huu Can Tran zijn wapen te ontfutselen. ‘Ik zag zijn wapen en mijn hart stopte met kloppen'.

Tsay doet zijn verhaal vandaag tegenover verschillende lokale media. Hij vertelt hoe het zaterdag al laat op de avond was. Het Chinees Nieuwjaar werd gevierd. Tsay stond in de lobby van de Lai Lai Ballroom & Studio in Alhambra. Hij lette niet op de deur achter hem, maar keek juist de dansruimte in. ,,Toen hoorde de deur dichtvallen en daarna een geluid van metaal dat klikte. Ik draaide me om en zag een Aziatische man met een wapen.’’

Op dat moment was nog niet bekend dat de man met het wapen - de 72-jarige Huu Can Tran - dezelfde man was die iets verderop in Monterey Park in het rond had geschoten. Die schutter was op de vlucht en werd naarstig gezocht door de politie. Tsay: ,,Ik kende hem niet. Ik dacht op dat moment dat ik dood zou gaan: dit was het. Het leek niet of hij er was om ons te beroven. Hij keek rond alsof hij op zoek was naar doelwitten, naar mensen die hij iets wilde aandoen.’’

Quote Ik draaide me om en zag een Aziatische man met een wapen Brandon Tsay

Worsteling

Tsay, een jonge computerontwikkelaar wiens grootouders de dancing zijn begonnen, zag hoe de bejaarde man zijn wapen klaar begon te maken. ,,Ik realiseerde me dat ik het moest afpakken. Als ik dat niet zou doen, zou niemand het overleven. Toen ik genoeg moed had verzameld, sprong ik op hem af met mijn beide handen vooruit. Ik greep het wapen en we hadden een worsteling.’’

Tekst gaat door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

ABC, dat ook met Tsay sprak, verspreidde de bewakingsbeelden van de lobby van de dancing in Alhambra. Te zien is hoe de schutter Tsay slaat, in het gezicht en op zijn achterhoofd. De jongeman vertelt zelf hoe hij zijn ellebogen gebruikte om wat ruimte tussen hem en de schutter te creëren. ,,Het was het gevecht van mijn leven.’’ Hij wist het wapen af te pakken en richtte dat op Huu Can Tran. ,,Ik riep: ‘Rot op, anders schiet ik’.’’

Tsay vertelt hoe hij op dat moment dacht dat de man gelijk weg zou rennen, maar hij bleef staan. ,,Het leek alsof hij nadacht, of hij door moest vechten of moest vluchten. Ik dacht echt dat ik hem zou moeten schieten’’. Uiteindelijk draaide Huu Can Tran zich om, liep naar buiten en jogde toen naar zijn busje, laat Tsay weten. ,,Ik belde gelijk de politie, met het pistool in nog in mijn hand.’’

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Onderzoekers bij het witte busje van de schutter die zaterdagavond (lokale tijd) een bloedbad aanrichtte in een dancing in Monterey Park bij Los Angeles. De schutter werd zondag levenloos in het voertuig aangetroffen. © AFP

Motief onbekend

Tijdens de klopjacht gisteren op de schutter werd al melding gemaakt van het mogelijke tweede incident in de dancing van de grootouders van Tsay. Toen wilde de politie beide zaken nog niet officieel aan elkaar verbinden. Later bevestigde sheriff Robert Luna van Los Angeles County dat de schutter was ontwapend door ‘helden’ en er op die manier ‘levens zijn gered’.

De witte bus van Huu Can Tran werd later door de politie ingesloten in Torrance, iets ten zuiden van Los Angeles. De politie hoorde een schot vanuit het voertuig, maar omsingelde het busje nog een uur lang, voordat agenten naar binnen gingen. De verdachte bleek zichzelf van het leven te hebben beroofd. Bewijsmateriaal in het busje, waaronder een pistool, bevestigde dat het om Tran ging. De politie denkt dat hij alleen handelde en zoekt niet naar andere verdachten.

De politie deed vandaag nog steeds onderzoek naar de zaak. Het motief van de schutter is volgens sheriff Luna nog niet bekend. Tien mensen overleden bij de schietpartij, vijf mannen en vijf vrouwen. Tien andere personen raakten gewond. Volgens de sheriff leken alle doden ouder dan vijftig jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.