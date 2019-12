Brandgevaar bedreigt nieuwjaarsvuurwerk Sydney

Het is misschien wel de beroemdste vuurwerkshow ter wereld. Ieder jaar trekt een miljoen bezoekers naar de haven van Sydney om het nieuwe jaar te vieren met een spetterende vuurwerkshow. Aanhoudende bosbranden en extreem hoge temperaturen dreigen nu roet in het eten te gooien.

Burgemeester Clover Moore van Sydney probeert de vuurwerkshow met hand en tand te verdedigen, ondanks het ernstige brandgevaar. Een kwart miljoen Australiërs ondertekenden al een petitie om de show dit jaar te schrappen. Zij hebben liever dat het geld naar de slachtoffers van de talloze bosbranden in Australië gaat.

Volgens Moore hebben de mensen in het buitengebied echter ,,weinig baat’’ bij het afgelasten van de show, waarvan het vuurwerk al ingekocht is. Op 1 januari zullen - als alles goed gaat - meer dan 100.000 vuurwerkeffecten de lucht in gaan.

Volledig scherm De staat New South Wales wordt zwaar getroffen door bosbranden. © EPA

Het is echter nog maar de vraag of de show überhaupt doorgaat, want die beslissing ligt niet meer in handen van de burgemeester. In de staat New South Wales, waar het gros van de bosbranden woedt, is inmiddels een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd.

Voor Sydney geldt als hoofdstad van deze staat nog een uitzondering, die afhankelijk is van de weersvoorspelling en het daaraan gekoppelde brandgevaar. Pas op 31 december wordt beslist of het vuurwerk doorgaat. Afgelasting zou een financiële strop van omgerekend 81 miljoen euro betekenen, aldus een woordvoerder van de gemeenteraad.

Volledig scherm Ieder jaar trekken duizenden al vroeg naar de haven van Sydney om zich te verzekeren van een mooi uitzicht op de vuurwerkshow. © EPA

Welke factoren beïnvloeden het brandgevaar?

De temperatuur bepaalt samen met de windrichting, -sterkte en luchtvochtigheidsgraad het brandgevaar. Ook de vochtigheid van de bodem speelt een belangrijke rol: hoe droger die is, hoe makkelijker die vlam vat.

Voor vuurwerkliefhebbers zijn de weersvoorspellingen voor Sydney en omgeving dan ook weinig hoopgevend: op Nieuwjaarsdag worden temperaturen van 35 graden in de stad tot wel 45 graden landinwaarts voorspeld.

Op basis daarvan gaan de autoriteiten voorlopig uit van ,,ernstig brandgevaar’’. Als de situatie dusdanig verslechtert dat er sprake is van een ,,catastrofaal brandgevaar’’, dan zal ook de omgerekend 4 miljoen euro kostende vuurwerkshow worden geannuleerd.

Zaterdag kwamen leden van de regering van de deelstaat, de landelijke brandweer, gemeenteraad van Sydney en de politie al bijeen om noodplannen te bespreken mocht het brandgevaar inderdaad verder toenemen.

Volledig scherm De landelijke brandweer heeft de handen vol aan de bosbranden in New South Wales. Veel van de vrijwillige brandweermannen zijn tijdelijk gestopt met hun gewone werk om te helpen met blussen. © EPA

Compensatie voor vrijwillige brandweermannen

Ondertussen strijdt de brandweer in het binnenland tegen de voortdurende bosbranden, waaronder veel vrijwilligers die tijdelijk zijn gestopt met hun reguliere werk om te kunnen helpen met blussen. Zij kunnen nu een aanvraag indienen voor een compensatie. Dat heeft premier Scott Morrison zondag bekendgemaakt.

Zo’n 90 procent van de brandweerlieden in de staat New South Wales is vrijwilliger. Zij zullen nu per dag omgerekend 187 euro kunnen krijgen, tot een maximum van 3.750 euro.

Morrison kreeg heel wat kritiek, niet alleen omdat hij tijdens de bosbrandencrisis op vakantie ging naar Hawaï, maar ook omdat hij de vrijwilligers financieel onvoldoende bijstond.

,,Hoewel ik weet dat de vrijwilligers geen bijdrage verwachten voor hun diensten, wil ik niet dat zij en hun families de rekeningen niet meer kunnen betalen of dat ze het financieel moeilijk hebben als gevolg van hun onbaatzuchtige bijdrage’’, aldus de premier in een verklaring. ,,Het gaat er niet om dat de vrijwilligers betaald worden. Het gaat om het in stand houden van de inspanningen van de vrijwilligers door hen te beschermen tegen financiële verliezen.’’

Alleen onbetaalde vrijwilligers die als zelfstandige of voor een mkb-bedrijf werken, komen in aanmerking voor de compensatie. Ze moeten meer dan tien dagen opgeroepen zijn tijdens dit seizoen van bosbranden.

3,5 miljoen hectare bos verbrand