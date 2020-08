Branden Californië breiden zich uit, 175.000 mensen geëvacueerd

De wereld kijkt bezorgd toe: vijf vragen over de staats­greep in Mali

19 augustus President Keïta van Mali heeft gisternacht op televisie zijn eigen aftreden en de ontbinding van het parlement afgekondigd. Dat gebeurde enkele uren nadat muitende militairen hem en een aantal ministers hadden opgepakt. De wereld kijkt bezorgd toe. Wat is er precies aan de hand in Mali en waarom zijn de gebeurtenissen in het Afrikaanse land ook belangrijk voor Europa?