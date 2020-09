Brand bij vluchtelingenkamp op Samos ‘gedeeltelijk onder controle’

6-jarige jongen zwaarge­wond nadat vader hem tijdens huwelijks­nacht uit raam gooit

13 september Een 6-jarige jongen is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen nadat zijn vader hem tijdens zijn huwelijksnacht vanaf de vijfde verdieping uit het raam gooide in het Franse Val-de-Marne. De verdachte is opgepakt, schrijft Le Parisien.