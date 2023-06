Nederlandse toerist overleden na wespensteek op slagveld Verdun

In de Eerste Wereldoorlog werd de verdediging van Verdun voor Frankrijk een prestigekwestie. Vrijwel heel het jaar 1916 is om de plaats en in de wijde omtrek bitter gevochten tegen de Duitsers met kolossale verliezen aan beide zijden. Tegenwoordig liggen er enorme erebegraafplaatsen en is er een monument. Afgelopen zondag werd de Slag om Verdun nog herdacht.