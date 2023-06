Minstens elf doden en twintig vermisten na zwaar noodweer in Brazilië

Sinds donderdag trok een tropische cycloon over de regio, die gepaard ging met zware regenval. In totaal werden veertig gemeenten getroffen. In sommige gemeenten viel er volgens de Braziliaanse krant Folha de S. Paulo twee keer zoveel regen als normaal in een maand tijd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom.

Een van de zwaarst getroffen gebieden is de stad Caraa, met een bevolking van meer dan 8.000 mensen. ,,De situatie in Caraa baart ons grote zorgen. Het is essentieel dat we op een georganiseerde manier snel de belangrijkste getroffen gebieden in kaart kunnen brengen en de mensen kunnen identificeren die snel hulp nodig hebben”, zei gouverneur Eduardo Leite van Rio Grande do Sul, bij een bezoek aan het getroffen gebied.