EU-top: Duitsland en Nederland tegen de rest over maximumprijs voor import gas

Of het een vechttop wordt of een doorschuiftop is nog onduidelijk, maar de 27 Europese leiders zijn vanmiddag uiterst verdeeld een nieuwe hoogmis begonnen. Grootste strijdpunt, nog steeds: een plafond aan de inkoopprijzen voor gas, waar een grote meerderheid van landen vóór is en Duitsland en Nederland tégen.

Bij aankomst in Brussel zei premier Rutte het ‘knap’ te vinden dat veel zijn collega-leiders zeker menen te weten dat een afgedwongen lagere gasprijs niet zal leiden tot gastekorten, ‘maar ik wil dat héél zeker weten’. De angst van Duitsland en Nederland is dat wanneer Europa eenvoudig weigert meer te betalen dan een onderling afgesproken maximumprijs, de tankers met vloeibaar gas koers zetten naar Azië. Daar ligt de prijs op dit moment overigens lager dan in de EU. Een tweede angst is dat wanneer overheden de prijs aan een maximum binden, het verbruik in Europa opnieuw omhoogschiet, met ook weer het risico van tekorten.

Rutte vindt dat de Europese Commissie opdracht moet krijgen om nog eens heel precies uit te zoeken hoe groot het risico op gastekorten bij een lagere prijs daadwerkelijk is, besluitvorming kan wat hem betreft dan over een paar weken plaatsvinden. Maar de vraag is of iedereen zoveel geduld heeft. ,,We hebben al te veel toppen gehad dat we er bijna waren, we moeten nu de discussie maar eens echt aangaan”, aldus de Belgische premier Alexander De Croo. Hij wil al een halfjaar een gasplafond en heeft inmiddels de steun van, al naar gelang de bron, 14 tot 23 andere lidstaten.

De Duitse kanselier Scholz zit dan weer onverminderd op de lijn van Rutte: ,,We hebben niks aan een oplossing die theoretisch werkt, maar waardoor we zonder gas komen te zitten”, zei hij vanmiddag. Tot nu toe durft raadsvoorzitter Charles Michel het niet aan om de opponenten met de rug tegen de muur te zetten.

Pijpleiding

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen beweegt zich handig tussen de twee blokken door. Zij stelde dinsdag een tijdelijk prijsplafond voor dat dan volgend voorjaar weer plaats kan maken voor een compleet nieuwe berekening (benchmark) van de gasprijzen. De oude berekening is nog gebaseerd op pijplijngas en dus allang niet meer representatief. Pijplijnen zijn opgeblazen (Nordstream I en II) of er komt hoegenaamd geen gas meer door. Veel belangrijker is nu de lng-aanvoer. Die tijdelijkheid is voor het nee-kamp een extra-argument om het been stijf te houden. ,,Je bouwt dan iets heel ingewikkelds op dat binnen zes maanden weer verdwijnt, terwijl de prijzen nu al zijn gezakt”, aldus een diplomatieke bron. Ook Rutte wijst erop dat het gas in Europa, na enorme pieken afgelopen zomer, nu goedkoper is dan in Azië. Door volgend jaar de reserves voor de winter 23/24 via groepsaankopen aan te vullen, de eerste 15 procent verplicht, zal Europa ook al minder betalen dan het afgelopen zomer deed. Daarover is zo goed als een akkoord. Lidstaten concurreren dan niet meer zelf de prijzen de lucht in.

De 27 leiders hebben komende nacht – iedereen in Brussel houdt rekening met een latertje – nog een ander twistpunt: of er vers geld nodig is nu de hoge energieprijzen en dito inflatie burgers – zelfs werkende – in armoe storten, bedrijven een bankroet indrijven en een nieuwe crisis onze welvaart bedreigt. Veel zuidelijke landen bewaren goede herinneringen aan het coronaherstelfonds, dat met honderden miljarden de Europese economie draaiende hield.



Noordelijke landen (opnieuw Duitsland en Nederland) vinden dat er in allerlei potjes nog genoeg geld zit om een dreigende crisis te kunnen afhouden. Zij willen niet dat Europa, op hun garantie, opnieuw kapitalen leent. Ook hier zit Von der Leyen knap tussenin. Er is voorlopig nog genoeg geld, als dat op is en we hebben meer nodig kunnen we altijd nog nieuwe fondsen inrichten.

Quote Het is niet goed voor Duitsland én Europa dat Duitsland zich isoleert premier Macron

Duitsland, onder de sociaaldemocraat Scholz, ligt in deze discussie meer onder vuur dan Nederland. De 200 miljard die hij eerder deze maand uittrok om zijn eigen burgers en bedrijven tegen de inflatie en hoge energieprijzen te beschermen, worden elders in Europa als a-solidair gezien, en ook als een enorm risico voor de interne markt, aldus vanmiddag onder meer Krisjanis Karins (premier van Letland) en de Litouwse president Gitanas Nausèda.



Ook volgens premier Macron wordt het tijd dat Scholz zich realiseert dat Duitsland in Europa ligt: ,,Het is niet goed voor Duitsland én Europa dat Duitsland zich isoleert.” Scholz leek vanmiddag nog niet erg op te schuiven. De gasprijzen worden op de wereldmarkt bepaald, Europa moet dus proberen die te beïnvloeden in overleg met landen als Japan en Zuid-Korea, en van meer Duits geld op de Europese tafel kan ook geen sprake zijn zolang de honderden miljarden uit bestaande fondsen niet op zijn. A-solidair? Tussendoor claimde Scholz voor zijn land de titel van ‘grootste supporter van Europa’: ,,Wij betalen in ons eentje 26 procent van de begroting.”

