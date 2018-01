Boze Trump noemt zichzelf 'heel slim en een zeer stabiel genie'

Wolff zet daarom grote vraagtekens bij Trumps bekwaamheid en haalt meermalen prominente adviseurs aan, waaronder Bannon. Trump ontkent dat hij ooit met Wolff heeft gesproken, maar de auteur van Fire and Fury zegt tegen CNN dat hij, als een goed journalist, van alles aantekeningen en opnamen heeft bijgehouden.



Wolffs werkwijze is echter niet onomstreden. Veel van wat hij schrijft, zou off the record zijn gezegd en ook zou hij dialogen met een flinke dosis verbeelding noteren. ,,Ik ken de man niet'', reageert Trump. ,,Ik vermoed dat slordige Steve hem heel wat keren binnen heeft gelaten in het Witte Huis. En daarom is slordige Steve nu op zoek naar een baan.''