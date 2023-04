Botresten van tientallen Maya-mensenoffers ontdekt onder piramide Mexico

met video Zware gevechten en explosies in Soedan, ministerie adviseert Nederlan­ders binnen te blijven

Soedan is zaterdag opgeschrikt door geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger van het land. In de hoofdstad Khartoum en zijn schoten en explosies gehoord. De paramilitairen claimen de controle over het presidentieel paleis, de woning van de legerleider en het internationale vliegveld. Ook in andere steden zijn schietpartijen gemeld.