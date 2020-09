Boten gezonken tijdens parade voor Trump in Texas

Verdachte van moord op Maddie nu ook gelinkt aan zedende­lict even verderop

4 september De Duitse verdachte in de zaak van Maddie McCann wordt ook in verband gebracht met een zedendelict in de buurt van Praia da Luz. Dat vond plaats in 2007, enkele weken voordat de Britse peuter verdween tijdens een vakantie in Portugal.