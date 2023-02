Bosbranden in Chili eisen tientallen levens, honderden mensen gewond

Russische legeroffi­cier: ‘Onze troepen hebben Oekraïners gemarteld’

Russische soldaten hebben Oekraïense mannen gemarteld in de oorlog, zegt Konstantin Jefremov, een voormalige Russische legerofficier in een interview met de BBC. De gevangenen werden onder meer beschoten tijdens een ondervraging en werden bedreigd met verkrachting. Volgens de BBC is Jefremov de hoogste officier die hier tot dusver openlijk over heeft gesproken.

2 februari