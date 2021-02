Bosbranden en lockdown in Australië: ‘We hebben nu twee noodtoestanden’

Video Gezinskiek­je blijkt laatste foto van snorkelen­de vader, die daarna wordt verscheurd door haai

1 februari Een vakantiefoto legt per ongeluk de laatste minuten van het leven van een vader vast. Op de foto speelt zoontje Levi (2) op het strand in Port MacDonnell in Zuid-Australië, terwijl op de achtergrond zijn vader Duncan Craw (32) aan het snorkelen is. Wat later zou Duncan een natuurlijke dood sterven om daarna te worden opgegeten door een witte haai.