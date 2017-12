Bosbranden bereiken peperdure villawijk Los Angeles

De vuurzee bedreigde onder meer het wijngoed Moraga Estate, eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch. Medewerkers van de wijngaard brachten zichzelf snel in veiligheid. Murdoch zei in een verklaring dat sommige gebouwen mogelijk zijn beschadigd, maar dat hij denkt dat de wijnmakerij en het woonhuis nog overeind staan.



Amerikaanse media melden dat er inmiddels in Californië al ongeveer 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook zijn uit voorzorg al honderden scholen gesloten. In sommige regio's is de verwachting dat ze op zijn vroegst maandag pas de deuren weer kunnen openen, in de hoop dat dan het ergste gevaar is geweken.