Borstvoeding op straat levert vrouw klappen op

Een Française is op straat beledigd en geslagen omdat ze haar baby de borst gaf. De vrouw stond in Bordeaux in een rij te wachten om een pakje af te halen. Haar baby van zes maanden begon te huilen omdat hij honger had.

De jonge moeder had speciaal aangepaste kleding aan om ‘discreet’ borstvoeding te kunnen geven. Toen ze dat deed, stapte een andere vrouw op haar af. ,,Ze zei tegen me: ‘schaam je je niet? Kinderen kunnen u zien. Zoiets doe je niet in het openbaar.’ De vrouw schreeuwde en beledigde me’’, vertelde de moeder op sociale media.



,,En terwijl ik daar met mijn baby in mijn armen stond, kreeg ik een klap midden in m’n gezicht van de vrouw. Wat kon ik doen? Ik had mijn baby in mijn handen.’’ In de rij was niemand die reageerde of ingreep. Alleen één oudere dame roerde zich: ze complimenteerde de vrouw die de klap had uitgedeeld. ,,De rest keek omlaag of deed of ze het niet zagen.’’

De moeder droop huilend af en ging naar huis. Nadat haar getuigenis op sociale media werd verspreid en er massaal verontwaardigd werd gereageerd, besloot ze om aangifte te doen. Op het politiebureau volgde een tweede shock. ,,De agent vroeg hoeveel van mijn borst te zien was geweest. Ik zie ‘niets’. Want is had een speciaal T-shirt aan en hield er een jas voor. Maar hij liet me duidelijk merken dat het ook mijn eigen schuld was, dat ik het had uitgelokt.’’

Ophef

In Frankrijk is veel ophef ontstaan over het incident. Officieel is het toegestaan om op straat of in het openbaar een baby de borst te geven. ,,Er worden wel eens opmerkingen gemaakt, moeder wordt wel eens gevraagd om het niet in een winkel te doen. Maar dit is veel erger: er is hier geweld gebruikt’’, reageerde de Franse belangenvereniging voor borstvoeding.

Linkse èn rechtse politici reageren scherp afkeurend op de gebeurtenis in Bordeaux.

De moeder vertelde in de Franse pers dat haar baby nekklachten over had gehouden aan de klap, omdat hij klem kwam te zitten. Zij zelf merkt ook nog de gevolgen: ,,Ik heb geen druppel melk meer, niets.’’

Kijk hier onze trending nieuwsvideo's: