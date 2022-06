Borrell rekent op instemming EU-top met kandidaat-status Oekraïne, Moldavië, Georgië

De EU-buitenlandchef heeft dat ook nog eens omstandig uitgelegd in een brief aan alle Afrikaanse buitenlandministers, want de Russische propaganda is nog verre van de kop ingedrukt, zo maakte hij duidelijk. ‘Het is niet omdat we gelijk hebben dat we het ook krijgen.’ In de brief legt hij uit dat voedsel en kunstmest buiten het EU-sanctiebeleid vallen. Eerder op de dag noemde hij de ‘weloverwogen pogingen’ van Rusland om een hongersnood te veroorzaken ‘een oorlogsmisdaad’. Borrell beloofde 1 miljard EU-steun om de ergste hongersnood in de Sahel te lenigen.